«Рубин» не выполнил требования УЕФА

Казанский клуб нарушил условия договора по соответствию финансовому fair play.

(13 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» нарушил условия договора с УЕФА по соответствию финансовому fair play, сообщает пресс-служба европейского союза футбольных ассоциаций.

Казанский клуб уже был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. В конце этого сезона клуб должен был выполнить все условия мирового соглашения с УЕФА, но не сделал этого.

«Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение передать дело ФК „Рубин“ в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю, поскольку клуб нарушил мировое соглашение, подписанное в мае 2014 года. Клуб не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18», — говорится в сообщении УЕФА.

Все дело в сложном финансовом положении клуба, что откровенно признают в «Рубине» с осени прошлого года, когда достоянием общественности стали долги клуба по контрактам игроков. Причиной долгов стали большие траты на оптовые закупки новых легионеров летом 2016 года, когда по данным европейских экспертов «Рубин» потратил на трансферы около 40 млн евро.