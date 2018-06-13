Виктор Зубков: Интерес к программе «Футбол для дружбы» очень высок

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» прокомментировал проведение международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».

(Москва, 13 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков заявил, что международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» воплотила свою главную идею.

Зубков отметил, что сегодня существует большое внимание к этому проекту. «Интерес к программе вызван тем, что нам она удалась — мы начали проводить „Футбол для дружбы“ в 2013 году. Тогда участвовали дети из восьми стран, а сегодня ребята приехали из 211 стран и регионов мира, охвачены все континенты. Главной идеей было то, чтобы в нем участвовали как можно больше детей из разных стран и разных национальностей. Особенно важно то, чтобы участвовали дети с ограниченными физическими возможностями», — отметил спикер.

Дети учатся находить взаимопонимание и уважение с другими детьми, что в условиях современного мира особенно важно. «На таких форумах нам, взрослым, удается поговорить о здоровом образе жизни, об учебе, о взаимоотношениях между детьми и взрослыми. Надо сказать, что такая работа даёт свои плоды. Дети из разных стран играют в одной команде, даже если отношения между странами не самые радужные. Ребята не только играют в футбол — к нам приезжают и юные журналисты, и молодые тренеры. Все они общаются между собой, им нравится. В нашем многополярном мире важно, чтобы люди находили взаимопонимание и взаимное уважение. Дети в рамках программы все это постигают», — добавил Зубков.