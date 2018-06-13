Голодец: Правительство России будет поддерживать проект «Футбол для дружбы»

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Москва, 13 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец стала почетным гостем международной детской социальной программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» и заявила, что российские власти будут поддерживать этот проект.
В этом году программа «Футбол для дружбы» прошла в шестой раз, её участниками стали юные футболисты из 211 стран мира.
«„Футбол для дружбы“ — не столько спортивный проект, сколько социальный. В нем заложена глубочайшая гуманитарная мысль объединения людей вне зависимости от их национальности, возраста, пола или физических возможностей. Объединения происходит под эгидой такой замечательной игры, как футбол. Проект родился всего шесть лет назад, и его цифры сейчас очень впечатляют: 211 стран и так называемых регионов-участников ФИФА сегодня разделяют ценности этого проекта и участвуют в нем. Я разговаривала с детьми, и это, наверное, самое большое достижение — ребята действительно дружат, у них сложилось целое сообщество. Со стороны Правительства я могу сказать, что мы будем всячески поддерживать такой проект. Подобные проекты помогают людям лучше понимать друг друга, выстраивать хорошие позитивные отношения и двигать наше общество вперед», — отметила Голодец.
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