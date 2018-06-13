Команда из страны восходящего солнца в столице Татарстана будет жить и тренироваться на базе «Рубина».

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Японии по футболу прилетела в Казань — именно в столице Татарстана японцы буду жить на протяжении турнира и готовиться к матчам. Причём японская команда является единственной из трёх проживающих в Казани, которая не сыграет на местном стадионе.

Самолёт со сборной Японии на борту приземлился в аэропорту Казани около 19.00 (мск) 13 июня. Оттуда команда отправилась на базу футбольного клуба «Рубин», где и будет проживать и тренироваться во время чемпионата мира в России.

Мундиаль 2018 года станет для японских футболистов пятым в истории. Впервые сборная Японии вышла в финальный этап чемпионата мира в 1998 году, но проиграла в трех матчах группы командам Аргентины, Хорватии и Ямайки. Спустя четыре года японцы принимали у себя мировое первенство вместе с Кореей. Тогда на групповом этапе команда сумела обыграть сборные Туниса (2:0), России (1:0) и сыграть вничью с Бельгией (2:2).

Выход в 1/8 финала является для сборной Японии главным достижением на чемпионатах мира — повторить его «самураи» смогли в 2010 году. На чемпионате мира в Германии-2006 японцы также не сумели преодолеть барьер группового этапа, уступив австралийцам и бразильцам и сыграв вничью с хорватами.

Главной звездой японской сборной на чемпионате мира в России с большой долей вероятности станет полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава. Также болельщикам хорошо известны защитник «Галатасарая» Юто Нагатомо, форвард «Лестера» Синдзи Окадзаки и экс-футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за мексиканскую «Пачуку».

По итогам жеребьевки японцы попали в группу H, где они точно не будут фаворитами. Команда страны восходящего солнца занимает 61-е место в рейтинге ФИФА, а все её соперники по группе в «табели о рангах» мирового футбола располагаются выше — поляки занимают восьмое место, колумбийцы расположились на 14-й строчке, а команда Сенегала находится на 27-й позиции.