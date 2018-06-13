Минниханов и Браверман обсудили сотрудничество Татарстана и Корпорации МСП

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с руководителем Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александром Браверманом. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.
Стороны обсудили сотрудничество Татарстана и Корпорации МСП. У корпорации и республики много совместных проектов: в рамках оказания финансовой и гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с участием Национальной гарантийной системы с января 2015 года по июнь текущего года в Татарстане заключено 934 сделки, включая предоставление гарантий и поручительств.
Кроме того, Корпорация МСП разработала информационный Портал Бизнес-навигатора МСП, охватывающий 171 город России. В Бизнес-навигаторе МСП представлены Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск.
Во время встречи Рустам Минниханов заявил, что в каждом городе Татарстана необходимо создать свой агропромышленный парк, где будет представлена продукция местных крестьянско-фермерских хозяйств, ферм и личных подворий. Таким образом предполагается стимулировать производителей сельхозпродукции.
Также Президент Татарстана в Москве встретился с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным. Кроме того, Рустам Минниханов побеседовал с председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Игорем Шуваловым. Обе встречи были закрытыми.
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