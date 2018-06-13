После капремонта в Казани откроется два подростковых клуба

Ожидается, что посещаемость клубов увеличится.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Казанские подростковые клубы «Пазлы» и «Арабеска» почти готовы к открытию после капремонта, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Клуб «Арабеска» находится по адресу ул. Сафиуллина, д. 50, и функционирует с 1988 года. Здесь были отремонтированы полы и потолки, снята старая штукатурка, обновлены коммуникации, установлены новые окна. Кроме того, сейчас рабочие занимаются отделкой помещений, а в будущем запланирована отделка и внешних стен.

Клуб «Пазлы», который расположен на пр. Победы, 62/2, раньше назывался «Прометей». Название решили изменить вместе с обновлением помещений. Теперь здесь будет яркий интерьер, современные санузлы и комфортный холл, где посетителей будет встречать администратор. Здесь, помимо тех же работ, что были проведены в «Арабеске», обеспечена и «доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидается, что в обновленных клубах будут заниматься не по 120 — 150 человек, как ранее, а много больше: теперь в них появятся секции актерского и ораторского мастерства, ментальной математики и театрального развития. Кроме того, продолжат функционировать студии прикладного искусства, рисования, хореографии и вокала.

Всего в текущем году в Казани ремонтируют восемь подростковых клубов, а также свой клуб появится в ЖК «Салават купере».

Программа капремонта подростковых клубов в Татарстане действует с 2015 года. С 2015 по 2017 год в республике отремонтировано 86 объектов на сумму 300 млн рублей.