Банки реструктурируют долги погорельцов ТЦ «Порт»

Рекомендуем
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Предпринимателям, пострадавшим от пожара в казанском торговом центре «Порт» реструктурируют долги и перенесут часть кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова.
Общая сумма обязательств погорельцев ТЦ «Порт» перед банками оценивается в 150,5 млн рублей.
Банками-кредиторами являются Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ, «АК Барс» Банк, «Ренессанс Кредит», Росбанк, Россельхозбанк, «Хоум Кредит» и Банк Казани, говорится в сообщении.
На сегодняшний день о задолженностях и необходимости реструктуризации заявили около 200 предпринимателей. Однако это не окончательное количество, поскольку у всех 400 пострадавших торговцев есть кредиты. Сбор информации о задолженностях продолжается, отметили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.
Пожар в торговом центре Казани произошел 5 июня. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Благодаря оперативной работе экстренных служб жертв удалось избежать.
Рустам Минниханов в Москве провел ряд встреч в федеральных структурах.
Свои поздравления с наступающим праздником также направили другие представители духовенства разных стран.
Конкурс молодых специалистов «А ну-ка, доктора!» проводится с 1987 года и уже стал традицией.
Ожидается, что посещаемость клубов увеличится.
В программе соревнований четыре разноплановые дистанции: 1 км, 3 км, 10 км, 21.1 км, а также детский забег на 600 м.
На обновленной территории разместятся несколько площадок с различной тематикой.
Пострадавшим от пожара предпринимателям перенесут часть платежей по кредитам.
Спектакль расскажет зрителю о вечных темах – человечности, жизни и любви.
Обновление клуба состоялось благодаря республиканской программе капитального ремонта подростковых клубов.
В лагере «Гвардеец» ученики кадетских школ РТ будут жить на территории военного гарнизона, общаться с боевыми офицерами и посещать экскурсии.
ДТП произошло сегодня днем на Танковом кольце.
В Госсовете РТ рассмотрели вопрос о развитии воспитания обучающихся.
ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей произошло во вторник, 12 июня, на въезде в Заинск со стороны Альметьевска.
В среднем туристы заплатили за авиабилеты в обе стороны 9 тыс. 124 рубля.
Алексей Фокеев известен тем, что второй год подряд ему выпадает честь выносить 9 мая на Красную площадь Знамя Победы.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Замминистра образования и науки РТ пообещала изучить статистику о сокращении учителей татарского языка в детских садах и школах.
13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти