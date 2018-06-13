Банки реструктурируют долги погорельцов ТЦ «Порт»

Пострадавшим от пожара предпринимателям перенесут часть платежей по кредитам.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Предпринимателям, пострадавшим от пожара в казанском торговом центре «Порт» реструктурируют долги и перенесут часть кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова.

Общая сумма обязательств погорельцев ТЦ «Порт» перед банками оценивается в 150,5 млн рублей.

Банками-кредиторами являются Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ, «АК Барс» Банк, «Ренессанс Кредит», Росбанк, Россельхозбанк, «Хоум Кредит» и Банк Казани, говорится в сообщении.

На сегодняшний день о задолженностях и необходимости реструктуризации заявили около 200 предпринимателей. Однако это не окончательное количество, поскольку у всех 400 пострадавших торговцев есть кредиты. Сбор информации о задолженностях продолжается, отметили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Пожар в торговом центре Казани произошел 5 июня. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Благодаря оперативной работе экстренных служб жертв удалось избежать.