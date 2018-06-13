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Татар-информ

13 июня 2018, 18:00

Экономика и финансы

«ГПМ Матч» и «Ростелеком» представляют телеканал «Матч! Ультра» о ЧМ по футболу FIFA 2018

«Матч! Ультра» будет вещать в сверхвысоком качестве.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). «Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком» представляют совместный проект — телеканал «Матч! Ультра», вещание которого стартовало 13 июня. 100 процентов эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета — чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата — по 15 июля. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.

«Матч! Ультра» будет вещать в сверхвысоком качестве. Канал уникален тем, что 24 часа в сутки будет транслировать матчи FIFA 2018™, а между ними зрителям будут доступны авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет никакой рекламы. «Матч! Ультра» получает приоритет для показа эксклюзивов о мундиале. Это означает, что эксклюзивная информация про FIFA 2018™ будет в первую очередь появляться на тематическом канале «Матч! Ультра» и лишь затем — на других площадках субхолдинга «ГПМ Матч».

В эфире канала появятся премьерные выпуски программ «Портреты игроков Чемпионата мира», «Дорога в Россию» и много другого тематического контента. Съемки будут проводиться в знаменитой 8-ой студии «Останкино», которая знакома зрителям по таким проектам как «8-16», «Разогрев», «Английский акцент» и другим программам, выходящим на тематическом канале «Наш футбол». В преддверии чемпионата студия будет полностью переоборудована и подготовлена для эфиров с использованием самых современных технологий.

Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» — у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.

«Мы рады подарить зрителям нашего „Интерактивного ТВ“, среди которых много болельщиков, специальный тематический телеканал. Он будет полностью посвящен только одному событию — Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ — и просуществует всего один месяц, но, уверен, надолго останется в памяти зрителей. Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100 процентов эмоционального накала», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Для современного зрителя качество телевизионной картинки является одним из главных и определяющих факторов при выборе канала для просмотра нужного контента. Чемпионат мира — важнейшее событие в мире спорта. Многие зрители хотели бы видеть 100 процентов футбола без всякой рекламы, и мы рады предоставить такую уникальную возможность. Ни один из каналов не может похвастаться такими комфортными условиями для болельщиков», — рассказал генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

На период проведения мундиаля канал заменит «Матч планета», вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.

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