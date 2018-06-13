В Бавлах заложили первый камень в строительство мечети

Мечеть из бруса будет вмещать до 40 человек.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В селе Васькино-Туйралы Бавлинского района состоялась торжественная закладка камня в строительства новой мечети, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



Мечеть из бруса будет вмещать до 40 человек. В официальной церемонии приняли участие глава района, главы сельских поселений, имамы, сельчане.

Также в Бавлах в мечети «Омет» состоялся общерайонный ифтар, в котором приняли участие 300 человек. Перед началом меджлиса Бавлинский мухтасибат раздал продуктовые наборы малоимущим семьям и нуждающимся.



В день Ураза-байрама 15 июня в мечети «Гали» города Бавлы состоится детский праздник. 30 воспитанникам приюта «Семья» раздадут подарки.

