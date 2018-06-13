Татарстанские кадеты отправились в оборонно-спортивный лагерь в Нижегородской области

В лагере «Гвардеец» ученики кадетских школ РТ будут жить на территории военного гарнизона, общаться с боевыми офицерами и посещать экскурсии.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Татарстанские кадеты отправились в оборонно-спортивный оздоровительный лагерь «Гвардеец-1» в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РТ.

Участниками лагеря стали 20 учеников 8 — 10-х классов из кадетских школ Татарстана. В основном это ребята из неблагополучных семей, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети погибших военнослужащих и сотрудников МВД.

Больше двух недель подростки будут жить на территории военного гарнизона, соревноваться в силе, смекалке и выносливости. Ребята увидят, как организован солдатский быт, пообщаются с боевыми офицерами и посмотрят образцы современной военной техники.

Кроме того, кадеты посетят воинскую часть, примут участие в лагерных чемпионатах по футболу, волейболу и пейнтболу. Для ребят также будут организованы экскурсии.

Помимо татарстанцев в лагерь «Гвардеец-1» отправились кадеты из Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, а также Кировской и Нижегородской областей.