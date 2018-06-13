ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей произошло во вторник, 12 июня, на въезде в Заинск со стороны Альметьевска.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Девятимесячный ребенок остался жив в страшной аварии под Заинском, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером во вторник, 12 июня, на въезде в Заинск со стороны Альметьевска произошла страшная авария.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Лады» 12-й модели не справился с управлением и на большой скорости вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «Исузу». От удара фура завалилась на бок. После столкновения с большегрузом отечественную легковушку откинуло на «Киа».

В результате аварии «Лада» превратилась в груду искореженного металла. Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Также в аварии пострадала пассажирка «Киа». Девушка не была пристегнута ремнями безопасности, в следствие чего получила различные травмы. Женщину на карете скорой помощи доставили в больницу.

В корейской легковушке на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве находился девятимесячный малыш. Именно детское автокресло помогло избежать травм у ребенка.