Певица Нюша скрывала беременность от мужа

По словам певицы, ей надо было удостовериться, что «все там уже точно».

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, рассказала в интервью «Комсомольской правде», что скрывала беременность от мужа – Игоря Сивова.



По словам певицы, ей надо было удостовериться, что «все там уже точно». Когда же Нюша призналась супругу в беременности, он был очень счастлив.

О своем интересном положении артистка сообщила в конце мая, а потом рассказала, что будет рожать в элитном роддоме – «Лапино».



Нюша легко переносит беременность. Для нее это большое счастье, и она излучает позитив. Певица продолжает работать и появляется на светских мероприятиях. По ее словам, «беременность – это не болезнь», и пока она может позволить себе активно двигаться.



Напомним, Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игоря Сивова прошлым летом. Свадьбу сыграли в Казани и на Мальдивах.