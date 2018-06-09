Певица Нюша скрывала беременность от мужа

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, рассказала в интервью «Комсомольской правде», что скрывала беременность от мужа – Игоря Сивова.
По словам певицы, ей надо было удостовериться, что «все там уже точно». Когда же Нюша призналась супругу в беременности, он был очень счастлив.
О своем интересном положении артистка сообщила в конце мая, а потом рассказала, что будет рожать в элитном роддоме – «Лапино».
Нюша легко переносит беременность. Для нее это большое счастье, и она излучает позитив. Певица продолжает работать и появляется на светских мероприятиях. По ее словам, «беременность – это не болезнь», и пока она может позволить себе активно двигаться.
Напомним, Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игоря Сивова прошлым летом. Свадьбу сыграли в Казани и на Мальдивах.
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