Алексей Фокеев известен тем, что второй год подряд ему выпадает честь выносить 9 мая на Красную площадь Знамя Победы.

(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ»). Уроженец Нижнекамска понесет флаг на церемонии открытия чемпионата мира в «Лужниках», сообщает «НТР-24».

Завтра на московском стадионе «Лужники» состоится торжественное открытие чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие будет транслироваться на всю страну. В событии года примет участие и житель Нижнекамска Алексей Фокеев. Ему доверено нести флаг Дании.

Алексей Фокеев проходит службу в Преображенском полку. Младший сержант известен тем, что второй год подряд ему выпадает честь выносить 9 мая на Красную площадь Знамя Победы во время торжественного парада .