СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: соцсети
(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ»). Уроженец Нижнекамска понесет флаг на церемонии открытия чемпионата мира в «Лужниках», сообщает «НТР-24».
Завтра на московском стадионе «Лужники» состоится торжественное открытие чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие будет транслироваться на всю страну. В событии года примет участие и житель Нижнекамска Алексей Фокеев. Ему доверено нести флаг Дании.
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