Симферополь остался без света

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Несколько центральных районов города Симферополь остались без света, сообщает РИА Новости.
Ранее свет отключился в центре Севастополя, в связи с этим прекратилась работа банков, терминалов, остались без света ТЦ и частные дома.
В центре Симферополя отсутствует электричество в жилых домах и магазинах. Кроме этого, перестала работать мобильная связь и Интернет.
Как сообщает RT, сотрудники компании «Крымэнерго» в данный момент устанавливают причину отключения.
Член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Николай Юревич также прокомментировал ситуацию на полуострове.
Задействованы все предприятия, которые жизнеобеспечивают Крым, и бесперебойные источники электроэнергии, сообщил он.
«Всё будет нормально, крымчане готовы к любым испытаниям», — подытожил Николай Юревич.
В Госсовете РТ рассмотрели вопрос о развитии воспитания обучающихся.
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