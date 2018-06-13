Симферополь остался без света

Жители города остались без мобильной связи и без доступа в Интернет.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Несколько центральных районов города Симферополь остались без света, сообщает РИА Новости.

Ранее свет отключился в центре Севастополя, в связи с этим прекратилась работа банков, терминалов, остались без света ТЦ и частные дома.

В центре Симферополя отсутствует электричество в жилых домах и магазинах. Кроме этого, перестала работать мобильная связь и Интернет.

Как сообщает RT, сотрудники компании «Крымэнерго» в данный момент устанавливают причину отключения.

Член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Николай Юревич также прокомментировал ситуацию на полуострове.

Задействованы все предприятия, которые жизнеобеспечивают Крым, и бесперебойные источники электроэнергии, сообщил он.

«Всё будет нормально, крымчане готовы к любым испытаниям», — подытожил Николай Юревич.