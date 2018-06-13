В Актанышском районе руководители сыграли в мини-футбол

По итогам захватывающего матча первое место завоевал Исполнительный комитет, второе место досталось команде полиции.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 12 июня в Актанышском районе РТ состоялись соревнования по мини-футболу среди руководителей, сообщается на сайте Министерства по делам молодежи и спорту РТ.



Состязания были посвящены празднованию Дня России. По итогам захватывающего матча первое место завоевал Исполнительный комитет, второе место досталось команде полиции, третье место у сборной команды директоров школ.



Лучшим вратарем стал Алмаз Хазиев, лучшим игроком – Ильдус Каримов, Назил Латипов признан лучшим нападающим, Марат Хабибуллин – лучшим защитником. Звания «Лучший бомбардир» удостоился Тимур Ядгаров.

Ранее сообщалось, что власти Нижнекамска сразились с предпринимателями в благотворительном матче.