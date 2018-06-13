Песков сохранил за собой должность пресс-секретаря Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Дмитрия Пескова пресс-секретарем главы государства.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Дмитрий Песков останется работать на посту замруководителя администрации Президента — пресс-секретаря главы государства. Указ, подписанный российским лидером Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Песков занимал эту должность в продолжение всего предыдущего срока Путина на посту Президента РФ. Прежде он работал пресс-секретарем нынешнего главы государства в период его работы председателем федерального Правительства.

В марте этого года Владимир Путин сказал, что не в силах контролировать все заявления сотрудников администрации Президента.

«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?» — сказал российский лидер в интервью телеканалу NBC .

Также Владимир Путин подписал указ о назначениях Антона Вайно, Сергея Кириенко и Алексея Громова. Все они сохранили посты в администрации Президента. Так, Вайно назначен руководителем администрации Президента России, а Кириенко и Громов будут работать его первыми заместителями.