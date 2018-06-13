Комитет ГС РТ поддержал разделение Министерства по делам молодежи и спорту

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Фото: gossov.tatarstan.ru
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Комитет Госсовета РТ по социальной политике поддержал предложение Президента Татарстана Рустама Минниханова преобразовать Министерство по делам молодежи и спорту в два самостоятельных ведомства – Министерство по делам молодежи и Министерство спорта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Необходимость преобразования заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева объяснила важностью «комплексного подхода» к молодежной политике, а также оперативным ответам на возникающие вызовы в современной молодежной среде.
«Конечно, складывалось такое впечатление, что работа с молодежью в нынешнем министерстве оставалась в тени, на мой взгляд, не хватало организационных ресурсов, – высказала мнение заместитель Председателя Государственного Совета Римма Ратникова, – важно не допустить ослабление этих ведомств, детально проработать вопросы молодежной политики».
Окончательное решение о преобразовании министерства будет принято на ближайшем заседании Государственного Совета РТ.
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