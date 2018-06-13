Россиянок попросили воздержаться от интимной связи с иностранными болельщиками

Во время ЧМ-2018 Россию планируют посетить 1 млн гостей из других стран.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Во время мундиаля россиянок попросили воздержаться от интимных связей с болельщиками из других стран, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу.

По словам Плетневой, после Всемирной Олимпиады, прошедшей в стране в 1980 году, появилось большое количество матерей-одиночек, дети которых «потом страдают и страдали».

Предполагается, что во время ЧМ-2018 Россию посетят около 1 млн болельщиков из других стран.