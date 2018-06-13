Россиянок попросили воздержаться от интимной связи с иностранными болельщиками

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Во время мундиаля россиянок попросили воздержаться от интимных связей с болельщиками из других стран, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу.
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