Новую школу в Советском районе Казани оснастят по последнему слову техники

Учебное заведение рассчитано на 1224 ученика.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В следующем учебном году в Казани в микрорайоне Азино-2 на улице Минская откроется новая школа на 1224 места, оснащенная по последнему слову техники, сообщает пресс-служба мэрии.

Современное учебное заведение позволит решить проблему с переполненностью школ микрорайона и «разгрузит» школы поселков Офицеров и Вознесенское, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В новой школе будут обучаться с 1-го по 11-й классы. Всего будет сформирована 51 учебная группа по 24 учащихся.

Сейчас в новое учебное заведение набирают педагогов. Всего в школе будут работать 65 учителей, рассказала будущий директор школы Светлана Галинова.