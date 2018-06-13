80 семей заселят в соципотечную новостройку Нижнекамска

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 80 семей смогут заселится в новостройку в Нижнекамске, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте Республики Татарстан.
Завершилось строительство жилого дома № 49-2 в 49-м микрорайоне Нижнекамска. Участники программы социальной ипотеки смогут начать заселяться в него, как только будет получено заключение о соответствии объекта проектной документации и нормативным требованиям и его ввода в эксплуатацию.
Данный дом является пятой по счету новостройкой, всего в микрорайоне планируется построить не менее 20 домов.
Почти готовы к сдаче еще два объекта: 80-квартирный дом № 49-17 и 160-квартирный дом № 49-18.
С начала 2018 года в рамках жилищных программ, которые реализует Госжилфонд при Президенте РТ, в РТ введен в эксплуатацию 101 объект на 2646 квартир.
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