80 семей заселят в соципотечную новостройку Нижнекамска

С начала 2018 года в рамках жилищных программ от Госжилфонда при Президенте РТ был построен 101 объект.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 80 семей смогут заселится в новостройку в Нижнекамске, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте Республики Татарстан.

Завершилось строительство жилого дома № 49-2 в 49-м микрорайоне Нижнекамска. Участники программы социальной ипотеки смогут начать заселяться в него, как только будет получено заключение о соответствии объекта проектной документации и нормативным требованиям и его ввода в эксплуатацию.

Данный дом является пятой по счету новостройкой, всего в микрорайоне планируется построить не менее 20 домов.

Почти готовы к сдаче еще два объекта: 80-квартирный дом № 49-17 и 160-квартирный дом № 49-18.

С начала 2018 года в рамках жилищных программ, которые реализует Госжилфонд при Президенте РТ, в РТ введен в эксплуатацию 101 объект на 2646 квартир.