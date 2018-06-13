Спектакль расскажет зрителю о вечных темах – человечности, жизни и любви.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 21 и 29 июня в театре Тинчурина состоится премьера спектакля «Это так! Да нет, вот так!» по пьесе Туфана Миннуллина, сообщает пресс-служба театра.

Театр Тинчурина по традиции закроет театральный сезон премьерой.

Жанр спектакля – комедия-скетч. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Рашид Загидуллин, хормейстером – Алия Хамзина, хореографом – Раушан Шаихов. В спектакле играют народные и заслуженные артисты Татарстана, а также молодые и талантливые актеры театра.

Несмотря на то, что пьеса драматурга Туфана Миннуллина «Это так! Да нет, вот так!» была написана много лет назад, она актуальна и по сей день. Комедия состоит из четырех отдельных частей, каждая из которых имеет свой сюжет. Все части объединяет тема вечных семейных ценностей.

Комедия изобилует песнями и танцами, а также пропитана тонким юмором. Спектакль расскажет зрителю о вечных темах – человечности, жизни и любви.