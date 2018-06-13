Нидерланды одобрили соглашение с Украиной по делу о крушении МН17

Украина и Голландия подписали договор о преследовании подозреваемых в крушении малайзийского Boeing, сбитого в Донбассе.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной об уголовном преследовании подозреваемых в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в 2014 году, сообщает RT.

Судебное преследование подозреваемых будет осуществляться в голландском суде, установил документ.

Соглашение также допускает проводить суд по видеосвязи и обязывает Украину исполнять приговоры относительно тюремного заключения осужденных.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате аварии погибли 298 человек — граждан 10 государств.