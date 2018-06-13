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Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

13 июня 2018, 16:21

Происшествия

100 тысяч рублей заплатит акушер-гинеколог из Татарстана за смерть новорожденного

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Трагедия произошла в одном из роддомов Алькеевского района республики в начале ноября прошлого года.

 (Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 100 тысяч рублей штрафа заплатит акушер-гинеколог из Татарстана за смерть новорожденного мальчика, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Судом было установлено, что 12 ноября прошлого года 53-летняя в одном из роддомов Алькеевского района республики врач акушер-гинеколог при осмотре беременной пациентки не поставила диагноз «внутриутробная гипоксия плода» и не назначила ей родоразрешение путем кесарева сечения.

Этим же вечером женщина родила мальчика Малыша сумели реанимировать, но спустя несколько часов ребенок скончался от острой внутриутробной гипоксии с аспирацией околоплодных вод.

Врача задержали. Ей было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Свою вину женщина признала полностью.

Суд признал акушера-гинеколога виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также женщина не сможет в течение трех лет занимать определенные должности.

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