Минтруд РФ предлагает ввести в 2019 году квоту на трудовых мигрантов в строительстве

Квота в размере 80 процентов согласована с Министерством строительства и ЖКХ, а также органами исполнительной власти регионов России.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Минтруд РФ предлагает ввести в 2019 году квоту в размере 80 процентов на трудовых мигрантов в строительстве, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Квота согласована с Министерством строительства и ЖКХ России, а также органами исполнительной власти регионов страны. Сейчас ограничений на привлечение иностранных работников в этой сфере нет.