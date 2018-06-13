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Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

13 июня 2018, 23:28

Экономика и финансы

Минтруд РФ предлагает ввести в 2019 году квоту на трудовых мигрантов в строительстве

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Квота в размере 80 процентов согласована с Министерством строительства и ЖКХ, а также органами исполнительной власти регионов России.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Минтруд РФ предлагает ввести в 2019 году квоту в размере 80 процентов на трудовых мигрантов в строительстве, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Квота согласована с Министерством строительства и ЖКХ России, а также органами исполнительной власти регионов страны. Сейчас ограничений на привлечение иностранных работников в этой сфере нет.

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