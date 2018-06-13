Минимальная сумма задолженности, при которой вступает в силу запрет на выезд за пределы Российской Федерации, составляет 10 тысяч рублей.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Татарстане из-за долгов не могут выехать за рубеж 80 тысяч человек, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Минимальная сумма долга, при которой гражданин не может покинуть пределы Российской Федерации, составляет 10 тысяч рублей. В прошлом году в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» были внесены поправки, согласно которым в течение двух месяцев минимальная планка долга, при котором пристав может ограничить выезд за границу, составляет 30 тысяч рублей.

Если должник не оплачивает необходимую сумму в указанный срок, планка для запрета на выезд становится 10 тысяч рублей.

С долгом в 10 тысяч рублей или больше не смогут покинуть страну алиментщики, должники по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, при взыскании имущественного ущерба и (или) морального вреда вследствие преступления.

После погашения задолженности необходимо сразу же сообщить об этом приставу-исполнителю. Тогда запрет на выезд будет снят в течение 20 минут.

«Чтобы быть уверенным в том, что ограничение на выезд снято, рекомендуется оплатить долги минимум за сутки до отъезда, так как информация должна пройти через судебного пристава-исполнителя, который, в свою очередь, выносит постановление об отмене ограничения. Данное постановление должно «успеть» дойти до пунктов пропуска через государственную границу», – рассказал агенству исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по РТ, заместителя главного судебного пристава РТ Анвар Закиров.

Анвар Закиров добавил, что перед поездкой стоит проверить наличие у себя долга в Банке данных исполнительных производств на сайте УФССП России по РТ http://r16.fssprus.ru/.

