Главное
В Челнах судят 18 сотрудников интернет-магазина по распространению наркотиков

Татар-информ

13 июня 2018, 16:05

Происшествия

В Татарстане из-за долгов не могут выехать за рубеж 80 тысяч человек

Рекомендуем

Минимальная сумма задолженности, при которой вступает в силу запрет на выезд за пределы Российской Федерации, составляет 10 тысяч рублей.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Татарстане из-за долгов не могут выехать за рубеж 80 тысяч человек, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Минимальная сумма долга, при которой гражданин не может покинуть пределы Российской Федерации, составляет 10 тысяч рублей. В прошлом году в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» были внесены поправки, согласно которым в течение двух месяцев минимальная планка долга, при котором пристав может ограничить выезд за границу, составляет 30 тысяч рублей.

Если должник не оплачивает необходимую сумму в указанный срок, планка для запрета на выезд становится 10 тысяч рублей.

С долгом в 10 тысяч рублей или больше не смогут покинуть страну алиментщики, должники по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, при взыскании имущественного ущерба и (или) морального вреда вследствие преступления.

После погашения задолженности необходимо сразу же сообщить об этом приставу-исполнителю. Тогда запрет на выезд будет снят в течение 20 минут.

«Чтобы быть уверенным в том, что ограничение на выезд снято, рекомендуется оплатить долги минимум за сутки до отъезда, так как информация должна пройти через судебного пристава-исполнителя, который, в свою очередь, выносит постановление об отмене ограничения. Данное постановление должно «успеть» дойти до пунктов пропуска через государственную границу», – рассказал агенству исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по РТ, заместителя главного судебного пристава РТ Анвар Закиров.

Анвар Закиров добавил, что перед поездкой стоит проверить наличие у себя долга в Банке данных исполнительных производств на сайте УФССП России по РТ http://r16.fssprus.ru/.
 

Следующая новость

В Челнах судят 18 сотрудников интернет-магазина по распространению наркотиков

Новости дня
16:12
Ресторан «Татарская усадьба» к ЧМ-2018 подготовил сеты из татарских национальных блюд

«Татарская усадьба» всегда во главу угла ставит бережное сохранение национальных традиций.

16:05
В Татарстане из-за долгов не могут выехать за рубеж 80 тысяч человек

Минимальная сумма задолженности, при которой вступает в силу запрет на выезд за пределы Российской Федерации, составляет 10 тысяч рублей.

16:02
Артист Мензелинского театра удостоен специального приза Фестиваля театра малых городов РФ

Рустем Зиннуров получил специальный приз за роль Иблиса в одноименном спектакле.

15:54
Татарстан готов возглавить движение работающей молодежи по всей России

С инициативой выступает «Союз молодежи предприятий и организаций РТ».

15:48
МИД РФ осудил санкции США против «Совфрахта»
15:44
Говорухин перенес операцию и восстанавливается в Барвихе
15:34
Минстрой России выступил против передачи ведомству обеспечения сирот жильем
15:26
Фернандо Йерро возглавил футбольную сборную Испании
15:20
Песков назвал иностранных лидеров-гостей ЧМ-2018
15:12
Студия «Э-моция» представила в Нижнекамске премьеры спектаклей

Творческий коллектив уже во второй раз выступает в Нижнекамске.

15:06
Футбольные фанаты из Австралии и Франции проведут в Казани товарищеский матч

Игра пройдет перед матчем национальных команд на чемпионате мира по футболу.

15:05
В Челнах судят 18 сотрудников интернет-магазина по распространению наркотиков

«Верхушка» наркосети получала баснословную прибыль, оптовые раскладчики зарабатывали по 200 тысяч рублей в месяц.

14:58
В Казани обсудили возможность развития ЗОЖ и спорта на предприятиях РТ

Инициатором встречи выступила Общественная палата РФ в лице тренера волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимира Алекно.

14:52
ЧМ-2026 по футболу пройдет сразу в трех странах
14:38
В Горкинско-Ометьевском лесу под открытым небом пройдет серия кинопоказов о спорте

С 29 июня по 13 июля казанцам и гостям ЧМ по футболу, матчи которого примет столица Татарстана, покажут шесть фильмов.

14:24
В Менделеевске представили интерактивное новшество «Страна великих людей»

Колонну возглавил глава района Валерий Чершинцев.

14:16
Станислав Говорухин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
14:12
Главного тренера сборной Испании по футболу уволили за день до начала ЧМ-2018
14:10
Депутаты комитета Госсовета РТ поддержали концепцию нового генплана Казани

Председатель комитета парламента Марат Галеев попросил главного архитектора города при работе над генпланом информировать общественность.

14:04
Татарстан присоединится ко Всемирному дню донора крови

Чаще в республике кровь сдают мужчины – 70 процентов от общего количества доноров РТ.

13:56
В Татарстане сохранят льготы по налогу на имущество отдельных компаний
13:42
Актрисы челнинского театра получили награды «За лучшую женскую роль»

Актрисы театра «Мастеровые» удостоились призов фестиваля театров малых городов России в Новороссийске.

13:32
Представитель Говорухина опровергла сообщения о смерти режиссера
13:31
В Казани мужчина ранил возлюбленную ножом за оскорбление его «мужского достоинства»

В момент совершения преступления 49-летний рецидивист был пьян.

13:28
В РТ продлят налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2019 год

Замминистра финансов Данил Волков отметил, что продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку предпринимательства в РТ.

События

13 июняВысокая кухня в национальном стиле: «Татарская усадьба» примет гостей ЧМ-2018

13 июняГузель Яхина: Не хочу идти под ручку с Зулейхой всю жизнь

13 июняВыживет ли татарский театр без дзуйхицу: размышления об итогах форума «Науруз»

13 июняUMMA-LAND: Какие подарки дарят на Ураза-байрам в Казани и других городах России

12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет

12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского

11 июняЗвенящий бюстгальтер, или Бдительность прежде всего – все о скандале на ЕГЭ в Нижнекамске