Bloomberg: Саудовская Аравия обсуждает варианты увеличения добычи нефти ОПЕК+

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Саудовская Аравия обсуждает варианты увеличения добычи нефти ОПЕК+. Планы Эр-Рияда предполагают возвращение на рынок до 1 миллиона баррелей нефти в сутки дополнительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников агентства, один из вариантов — увеличение добычи участниками венской сделки на 500 тысяч баррелей в сутки. Другая идея заключается в двукратном увеличении добычи нефти (в третьем и четвертом квартале 2018 года по 500 тысяч баррелей).
Королевство также обсуждает вариант наращивания добычи нефти в рамках ОПЕК+ в объеме 600 – 700 тысяч баррелей в день.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились сокращать свою добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Из них 300 тыс. приходятся на Россию. Соглашение продлевалось до конца 2018 года.
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