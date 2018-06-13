Минниханов вошел топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов стали глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Крыма Сергей Аксенов.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в десятку рейтинга губернаторов по их цитируемости за май 2018 года, сообщает «Медиалогия».

За месяц Минниханов поднялся на три строчки и теперь занимает девятое место. СМИ цитировали запись Президента РТ в Instagram, где он поздравил жителей республики с праздником Весны и Труда.

Тройка лидеров рейтинга губернаторов-блогеров по итогам мая 2018 года выглядит так: глава Чечни Рамзан Кадыров потеснил мэра Москвы Сергея Собянина и теперь занимает первую строчку. Собянин занял второе место, а третье осталось за главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

В прошлом месяце глава Чечни в Telegram-канале сообщил, что правоохранительные органы установили личности бандитов, напавших на церковь в Грозном 19 мая. В Twitter'е мэр Москвы рассказал о найденной створке иконки-мощевика в Лучниковом переулке. Уникальный артефакт нашли во время работ по благоустройству российской столицы. Глава Крыма в Facebook высказался по поводу моста через Керченский пролив.

«Мост — это символ нашего единства и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно», — заявил глава республики.

