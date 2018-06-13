Агрессивный самокат, паркур и скейтборд: В Набережных Челнах стартовал летний экстрим-сезон

Фото: фото пресс-службы мэрии Набережных Челнов
(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ»). Летний экстрим-сезон в челнинском парке «Гренада» открылся праздником и награждениями. В частности, здесь честовали абсолютного победителя городского этапа Всероссийских соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» — команду подростково-молодежного клуба «Юность» под рукводством Виктора Дюжикова. Это уже третья победа подряд ребят из "Юности«.На празднике шутили, что переходящий Кубок в клубе «прописался».
Далее собравшиеся увидели показательные выступления по паркуру в исполнении велотриал-шоу «Bravo» и танцевального коллектива «Инфинити» ПМК «Экстрим», а также экстремальные номера фокусника. Приглашенные не обошли стороной и выставку современного оружия, которую организовал клуб «Полигон 16».
Далее школьники и студенты стали зрителями и участниками спортивно-туристского первенства «Турист Х» по агрессивному самокату, паркуру, bmx и скейтборду.
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