Агрессивный самокат, паркур и скейтборд: В Набережных Челнах стартовал летний экстрим-сезон

Показательные выступления по паркуру в исполнении велотриал-шоу «Bravo» и танцевального коллектива «Инфинити» ПМК «Экстрим» удивили многих.

(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ»). Летний экстрим-сезон в челнинском парке «Гренада» открылся праздником и награждениями. В частности, здесь честовали абсолютного победителя городского этапа Всероссийских соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» — команду подростково-молодежного клуба «Юность» под рукводством Виктора Дюжикова. Это уже третья победа подряд ребят из "Юности«.На празднике шутили, что переходящий Кубок в клубе «прописался».

Далее собравшиеся увидели показательные выступления по паркуру в исполнении велотриал-шоу «Bravo» и танцевального коллектива «Инфинити» ПМК «Экстрим», а также экстремальные номера фокусника. Приглашенные не обошли стороной и выставку современного оружия, которую организовал клуб «Полигон 16».

Далее школьники и студенты стали зрителями и участниками спортивно-туристского первенства «Турист Х» по агрессивному самокату, паркуру, bmx и скейтборду.