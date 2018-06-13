В среднем туристы заплатили за авиабилеты в обе стороны 9 тыс. 124 рубля.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Туристический авиапоток в Казань в период проведения ЧМ-2018 вырос на 3,8 процента. Об этом сообщает пресс-служба интернет-сервиса для путешественников Biletix.

На этот период большинство авиабилетов в Казань приходится на рейсы из Ростова-на-Дону, Москвы и Краснодара.

В среднем туристы, которые отправятся в этот период в Казань из других городов России, заплатили за авиабилеты в обе стороны 9 тыс. 124 рубля, согласно данным сервиса. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 7 тыс. 339 рублей — цены выросли на 20 процентов.

Кроме того, исследование показывает, что средняя глубина бронирования авиабилетов в столицу Татарстана выросла с 9 дней в прошлом году до 18 дней в текущем.