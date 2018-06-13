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Татар-информ

13 июня 2018, 15:48

Политика

МИД РФ осудил санкции США против «Совфрахта»

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Америка обвиняет предпринимателей из России и Сирии в сговоре о поставках топлива в Сирию.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). МИД РФ категорично высказался о санкциях, которые США вводит против фирмы «Совфрахт». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Америка предъявила обвинения пяти россиянам за поставки авиационного топлива в Сирию, что, по мнению США, является нарушением санкционного режима. Речь идет о восьми предпринимателях из России и Сирии, которые, по мнению Штатов, вступили в сговор о поставках топлива в Сирию без необходимой лицензии Министерства финансов. Также бизнесменов обвиняют в отмывании денег – в общей сложности, за преступления предпринимателям может грозить до 25 лет тюрьмы.

Министерство иностранных дел России категорически осудило действия Америки, назвав санкции против «Совфрахта» фактической поддержкой террористов.

«Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, — не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов», — говорится в сообщении министерства.

 

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