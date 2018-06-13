Татарстан готов возглавить движение работающей молодежи по всей России

С инициативой выступает «Союз молодежи предприятий и организаций РТ».

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Республика Татарстан готова возглавить всероссийское движение работающей молодежи. Об этом на общественных слушаниях «Стратегия 2030 — здоровьесбережение граждан в части развития системы служб здоровья в организациях на примере РТ» заявил председатель Союза молодежи предприятий и организаций РТ Айдар Сагетдинов.

«Республика Татарстан имеет определенный опыт и достигла определенных успехов. Мы сейчас выходим с инициативой создать Союз работающей молодежи России. Хотелось бы заручиться поддержкой наших федеральных гостей», — отметил он.

По его мнению, тот опыт, который имеет Татарстан, необходимо транслировать на все остальные российские регионы, изучив их специфику. «На самом деле, это работа уже ведется, в 6-7 регионах России есть такие же организации, как у нас. Если вы нас поддержите, мы готовы возглавить это движение по всей России», — заключил Айдар Сагетдинов, обращась к присутствующим, среди которых были представители Общественной палаты РФ.