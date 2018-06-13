Учителя из России оголились в поддержку уволенной коллеги

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Фото: соцсети
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Российские учителя устроили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги из Омска, пишут «Известия».
Педагоги размещают в соцсетях свои снимки в купальниках под хештегом #учителятожелюди.
Акция началась после того, как 26-летнюю учительницу из Омска Викторию Попову уволили за фотосессию в купальнике. Девушка занималась в модельной школе, и ее фотографии организация использовала для рекламы.
Руководство школы посчитало такие снимки нарушением школьного кодекса этики и потребовало от учительницы написать заявление по собственному желанию. В противном случае Попову обещали уволить за дисциплинарные нарушения.
Инцидент получил широкую общественную огласку. С девушкой встретились глава регионального минобразования Татьяна Дернова и администрация школы, в которой она работала. В результате учительницу пригласили вернуться к работе.
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