Учителя из России оголились в поддержку уволенной коллеги

Педагоги публикуют в социальных сетях фотографии в купальниках.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Российские учителя устроили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги из Омска, пишут «Известия».

Педагоги размещают в соцсетях свои снимки в купальниках под хештегом #учителятожелюди.

Акция началась после того, как 26-летнюю учительницу из Омска Викторию Попову уволили за фотосессию в купальнике. Девушка занималась в модельной школе, и ее фотографии организация использовала для рекламы.

Руководство школы посчитало такие снимки нарушением школьного кодекса этики и потребовало от учительницы написать заявление по собственному желанию. В противном случае Попову обещали уволить за дисциплинарные нарушения.

Инцидент получил широкую общественную огласку. С девушкой встретились глава регионального минобразования Татьяна Дернова и администрация школы, в которой она работала. В результате учительницу пригласили вернуться к работе.