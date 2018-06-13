Первыми муфтия РТ с праздником Ураза-байрам поздравили представители Палестины

Свои поздравления с наступающим праздником также направили другие представители духовенства разных стран.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В адрес муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина начали поступать поздравления с наступающим праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Свои искренние пожелания главе мусульман республики выразил главный казый Палестины, советник Президента Палестины по делам религии Махмуд Садки Аль-Хабаш. «Пусть Аллах одарит вас и всю нашу умму миром и благами, ниспошлет свое благословение», – говорится в официальном письме казыя.

Поздравления Камилю хазрату Самигуллину поступили также от верховного муфтия Казахстана Серикбая хаджи Ораза, председателя международной исламской миссии Шафика Пшихачева, главы управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, муфтия Ханты-Мансийского автономного округа Тагира хазрата Саматова, а также от мэра Казани Ильсура Метшина и др.

