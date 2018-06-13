Песков назвал иностранных лидеров-гостей ЧМ-2018

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Татар-информ

13 июня 2018, 15:20

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

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С некоторыми главами иностранных государств Президент России Владимир Путин проведет отдельные переговоры.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Кремле перечислили, кто из иностранных лидеров прибудет в Москву на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова. 

Уже сегодня Президент России Владимир Путин принял в Кремле Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Кроме того, на 13 июня запланированы встречи российского лидера с Президентом Руанды Полем Кагаме, Боливии Эво Моралесом, а также с Премьер-министром Ливана Саадом Харири и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На открытии мундиаля ждут и других почетных гостей: лидеров Казахстана — Нурсултана Назарбаева, Белоруссии —Александра Лукашенко, Киргизии — Сооронбая Жээнбекова, Молдавии — Игоря Додона, Панамы — Хуана Карлоса Варелу, избранного Президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и др.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам также прибудут в Москву ради открытия ЧМ-2018.

​Песков отметил, что в ближайший месяц в Россию прилетят и главы других государств, чтобы посетить матчи своих сборных.

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