Галерея «Хазине» откроет спецвыставку русской живописи к ЧМ по футболу в Казани

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В преддверии чемпионата мира по футболу, 14 июня, Государственный музей изобразительных искусств РТ откроет выставку произведений русского искусства XVI – начала XX веков. Часть наиболее ценной в собрании музея коллекции, включающая свыше 90 живописных полотен и икон, будет выставлена в галерее «Хазине» на территории Казанского Кремля.
Собрание русского искусства в ГМИИ РТ формировалось постепенно на протяжении столетия. Основу его составила частная коллекция картин и рисунков, принадлежавших казанскому ученому и краеведу Андрею Федоровичу Лихачеву. В пополнении фонда русской живописи принимали участие А. Ф. Мантель, О. С. Александрова-Гейнс, Наркомпросы РСФСР и ТАССР, собственные закупки музея. В экспозиции представлена его лучшая часть, шедевры изобразительного искусства XVI – начала XX веков из музейного собрания.
Коллекция иконописного искусства представлена иконами XVI века из иконостаса Троицкой церкви Свияжска, только что вернувшимися с выставки, проходившей в Государственной Третьяковской галерее в Москве. В витринах будут экспонироваться списки Казанской иконы Богоматери XVI – XIX веков из фондов музея, а также из собрания Казанской старообрядческой общины Старопоморского согласия.
Портретный жанр представлен произведениями художников, составивших славу отечественного портрета XVIII – начала ХХ веков: «Портретом императрицы Екатерины II» Ф. С. Рокотова, жемчужиной собрания – камерным «Портретом купца Борисова» Д. Г. Левицкого, парадно-репрезентативным «Портретом императрицы Елизаветы Петровны» модного в России в XVIII веке немецкого художника Георга Гроота. Встречать посетителей в экспозиции будет подлинное украшение музейной коллекции – этюд И. Е. Репина, считавшегося в 70 – 80-е годы XIX столетия «наимоднейшим портретистом в России» – «Девушка за чтением» и вернувшаяся с выставки в «Новом Иерусалиме» «Дама в голубом» Б. М. Кустодиева.
Одной из визитных карточек ГМИИ РТ является уникальное собрание произведений И. И. Шишкина (третье по значимости собрание после Третьяковской галереи и Русского музея): «Швейцарский пейзаж», одна из вершин творческого пути Шишкина «Полянка», «Вечер в сосновом лесу», а также лирический пейзаж «На Волге» А. Саврасова, романтический «Гондольер на море ночью» И. К. Айвазовского и наполненный теплом и светом «Солнечный день у избы» И. И. Левитана достойно представляют пейзажный жанр в данной экспозиции.
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