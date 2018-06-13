В Альметьевске молодые специалисты сразились в конкурсе «А ну-ка, доктора»

Конкурс молодых специалистов «А ну-ка, доктора!» проводится с 1987 года и уже стал традицией.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Восемь молодых специалистов пополнили ряды педиатров и «узких специалистов» Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром. С их участием состоялся традиционный профессиональный конкурс «А ну-ка, доктора». Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Альметьевского района.



Конкурс молодых специалистов «А ну-ка, доктора!» проводится с 1987 года и уже стал традицией.



Восемь молодых специалистов, пять врачей – участковых педиатров, детский хирург, невролог и отоларинголог приехали после окончания медицинских вузов Казани, Оренбурга, Ижевска и проработали в Альметьевске год.



Конкурсная комиссия оценивала «Визитку» и профессиональный конкурс, в котором участники отвечали на вопросы экспертного жюри. Также медики участвовали в музыкальном, кулинарном конкурсах и демонстрировали разные таланты. Врачи справились со всеми заданиями на «отлично».



В завершение праздника заведующая детской поликлиникой Тамара Черемисина поздравила всех медиков с днем медицинского работника и отметила, что у молодых специалистов есть все возможности для карьерного роста и повышения мастерства.