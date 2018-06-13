В Челнах судят 18 сотрудников интернет-магазина по распространению наркотиков

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах стартовал суд над 18 сотрудниками интернет-магазина по распространению наркотиков.
Подсудимым, возраст которых варьируется от 21 до 54 лет, предъявлены обвинения по «наркотическим» статьям Уголовного кодекса РФ за работу в интернет-магазине «Татхим».
По версии следствия, обширную сеть распространения синтетических наркотиков создал житель Ростовской области, некий Макс со своим поддельником Деном, в декабре 2015 года. Связь с членами преступного сообщества они поддерживали с помощью интернет-приложений, мультимессенджеров «Xabber» и «Telegram».
Интернет-магазин имел звучное название «Татхим». Работа с кадрами в нем была поставлена на широкую ногу. Тут были свои операторы и менеджеры, группа поставщиков, оптовые закладчики, розничные закладчики.
В сети действовала система залогов: каждый новичок вносил предварительно 5 тысяч рублей, которые были гарантией серьезности намерений новоявленного наркодилера. В сообществе культивировалась строжайшая конспирация. Никто никого практически не знал ни по имени, ни тем более в лицо.
Крупные партии от поставщика перевозились группой доставки в различные города Татарстана и другие регионы России, где частями — от 100 граммов до 3 килограммов — размещались в тайниках-«схронах», откуда перераспределялись операторами среди оптовых закладчиков. Те в свою очередь извлекали, транспортировали, хранили наркотики в складах и после расфасовки помещали их в тайники розничных закладок.
Передавали эти сведения операторам. Те в свою очередь оповещали «низшее звено» — закладчиков, которые раскидывали «дозы» уже в те места, откуда они попадали к потребителям. Оплата проводилась в системе «Visa QIWI Wallet».
«Верхушка» наркосети получала баснословную прибыль от реализации наркотиков. Оптовые раскладчики зарабатывали по 200 тысяч рублей в месяц. А розничные «закладчики» — примерно по 60-70 тысяч рублей.
Правда, порой они увеличивали свою зарплату, добавляя в «наркоту» мать-и-мачеху, ромашку и другие лекарственные травы. Не гнушались разбавлять «синтетику» и ацетоном. Все это делалось с ведома организаторов преступного сообщества. Со своих зарплат сотрудники также отстегивали некий процент, который шел на поддержание жизнеспособности наркосети.
После удачного охвата городов Татарстана организаторы «Татхима» решили расширяться и запустили систему распространения наркотиков в Башкортостане. Однако сотрудники правоохранительных органов не дали им в полной мере развернуться.
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