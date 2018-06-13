В Казани обсудили возможность развития ЗОЖ и спорта на предприятиях РТ

Инициатором встречи выступила Общественная палата РФ в лице тренера волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимира Алекно.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани состоялись общественные слушания на тему «Стратегия 2030 — здоровьесбережение граждан в части развития системы служб здоровья в организациях на примере РТ». Модератором встречи выступила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Слушания прошли на базе АО «Татэнерго». О культурно-оздоровительной работе, которая проводится не только с работниками предприятия, но и членами их семей, рассказал замгендиректора по общим вопросам «Татэнерго» Анатолий Краснов. Среди основных направлений работ в области популяризации ЗОЖ и спорта он выделил обеспечение работников предприятия льготным фитнесом, предоставление им путевок в санатории, лечебно-профилактическую работу на филиалах предприятия, создание благоприятной обстановки на производстве и ряд других направлений.

Эксперт Общественной палаты РФ Анна Лаврова рассказала о конкурсе по продвижению практик ЗОЖ. «На сегодняшний день в Общественной палате РФ родился такой конкурс, который будет транслироваться по всей России. Риски на предприятиях огромны, так как это сидячий образ жизни за компьютером», — отметила она.

Конкурс направлен на выявление и последующую поддержку лучших реализованных практик. По ее словам, цель конкурса — получить действенный инструмент, который продвигает здоровый образ жизни в среде работающих россиян и в дальнейшем все это масштабировать. «Лучшие практики должны быть услышаны и применены на других предприятиях. Мы хотим достучаться до каждого руководителя предприятия, как коммерческих, так и некоммерческих и государственных структур», — заявила Анна Лаврова.

«Вы не представляете, насколько важна та работа, которую вы проводите», — обратился к докладчикам первый заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации ЗОЖ Общественной палаты РФ, главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно. Он выступил в качестве инициатора встречи.

«То, что сегодня я услышал, это здорово. Мы попробуем все услышанное смоделировать, чтобы это был не просто разговор для отчетности, а именно шаг. И мне бы хотелось, чтобы наша республика была оператором в этом направлении, чтобы мы выступили с инициативой как пример для всех других», — отметил он.