Футбольные фанаты из Австралии и Франции проведут в Казани товарищеский матч

Игра пройдет перед матчем национальных команд на чемпионате мира по футболу.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани в рамках чемпионата мира по футболу болельщики из Австралии и Франции проведут товарищеский матч, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора организации «Футбольные болельщики Европы» Ронана Эвена.

Товарищеская встреча футбольных фанатов состоится 16 июня, перед стартовой игрой национальных команд.

Такие встречи между болельщиками — часть международной фан-культуры. В прошлом году Кубок конфедераций открыл матч между болельщиками сборных России и Новой Зеландии, отметил Эвен.

Аналогичная игра должна была пройти между футбольными фанатами сборных России и Саудовской Аравии, но ее отменили, рассказал представитель «Футбольных болельщиков Европы».