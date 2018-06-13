В Зеленодольске состоится полумарафон-кросс для детей и взрослых

В программе соревнований четыре разноплановые дистанции: 1 км, 3 км, 10 км, 21.1 км, а также детский забег на 600 м.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 17 июня в Зеленодольске на базе спорткомплекса «Маяк» состоится полумарафон-кросс – это седьмой старт серии спортивных соревнований татарстанского бренда TIMERMAN, сообщают организаторы.



В программе соревнований четыре разноплановые дистанции: 1 км, 3 км, 10 км, 21.1 км, а также детский забег на 600 м.



Принять участие в детском забеге смогут все желающие и совершенно бесплатно. Организаторы ждут на старте юных спортсменов 2008 – 2014 годов рождения и их родителей.



Традиционно в соревнованиях этой серии принимают участие известные общественные деятели Татарстана, министры и депутаты Госдумы РФ.

Глава администрации Зеленодольского района Александр Тыгин также участвует в забеге, выбирая самые сложные стаерские дистанции.



Зарегистрироваться на гонку и получить дополнительную информацию об условиях участия в соревнованиях можно на сайте серии спортивных мероприятий www.timerman.org.