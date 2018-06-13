С начала года в Татарстане зарегистрированы 1 тысяча 346 предпринимателей

Самое большое количество новых юридических лиц и ИП зафиксировано в Казани, Зеленодольском и Нижнекамском районах РТ.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). За первые пять месяцев 2018 года в Татарстане зарегистрированы 1 тысяча 346 предпринимателей. Самое большое количество новых юридических лиц и ИП зафиксировано в Казани, Зеленодольском и Нижнекамском районах РТ, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

В Казани были зарегистрированы 590 новых предпринимателей, 126 и 120 – в Зеленодольском и Нижнекамском районах РТ соответственно. Следом идут Альметьевский район РТ (98), Набережные Челны (95) и Бугульминский район РТ (91).