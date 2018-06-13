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Татар-информ

13 июня 2018, 17:42

Общество

На Крымском мосту установили новый рекорд интенсивности движения

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За один выходной день по мосту проехало более 25 тыс. автомобилей.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). На Крымском мосту установили новый рекорд автомобильного трафика — 10 июня по нему проехали более 25 тыс. автомобилей, пишут «Известия»

Предыдущий рекорд был установлен 20 мая. Тогда по мосту проехало 23 тыс. машин.

Всего за выходные дни Крымский мост пересекли более 70 тыс. машин, в том числе рейсовые и заказные автобусы.

С начала летнего сезона через мост проехали 186 тыс. транспортных средств, причем 103 тыс. в направлении Крыма и 83 тыс. — в сторону Тамани.

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