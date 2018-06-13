ЧМ-2026 по футболу пройдет сразу в трех странах

Мундиаль примут США, Канада и Мексика.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет сразу в трех странах. Мундиаль примут США, Канада и Мексика, сообщает РИА Новости.

Такое решение принято благодаря голосованию участников 68-го конгресса ФИФА. Конгресс прошел в Москве в среду, 13 июня. Основной повесткой дня были выборы организатора чемпионата в 2026 году.

На проведение мундиаля также претендовало Марокко.