К акции «Подари бумаге жизнь» подключились организации и районы Татарстана

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Благотворительная акция «Подари бумаге жизнь», объявленная Духовным управлением мусульман РТ, идет полным ходом. К сдаче макулатуры подключились не только казанцы, но и жители районов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.
Наибольшую активность показали Аксубаевский, Кайбицкий, Лаишевский, Чистопольский, Кукморский, Агрызский мухтасибаты. Участие в акции принимают также организации. Так, филиал ООО «Транснефть-охрана» «Северо-западное межрегиональное управление ведомственной охраны» сдал около 500 кг бумаги.
Ежегодная республиканская акция проводится с целью оказания материальной помощи тяжелобольным подопечным фонда «Закят».
В этом году акция стартовала 1 июня и продлится до 20 июня. Принять в ней участие можно, сдав макулатуру по адресу: Казань, ул Тукая, д. 40.
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