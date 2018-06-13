В Горкинско-Ометьевском лесу под открытым небом пройдет серия кинопоказов о спорте

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 29 июня в Казани на территории Горкинско-Ометьевского леса стартует серия уличных кинопоказов «Здоровый интерес», посвященная проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Казанцев и гостей столицы Татарстана приглашают познакомиться с миром спортивного кинематографа. По 13 июля в парке пройдет шесть кинопоказов.
В программе серии показов под открытым небом фильмы разных стран: об истории создания FIFA, звездах футбола, историях успеха и трагическом матче. Среди них две кинопремьеры: «Моя жизнь» и «Роналду против Месси». Начало всех сеансов в 20.30. Вход свободный, сообщает пресс-служба Дирекции «Время кино».
29 июня пройдет показ фильма «Вратарь» советского режиссера Семена Тимошенко, 1 июля гости парка смогут увидеть ленту Фредерика Обюртена «Лига мечты». 4 июля запланирован показ американской драмы «Пеле. Рождение Легенды», 5 июля – российской мелодрамы «Моя жизнь». 8 июля пройдет показ фильма Андрея Малюкова «Матч». Завершит серию кинопоказов документальная лента «Роналду против Месси» Тары Пирниа.
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