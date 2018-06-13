Британия начнет выдавать спецвизы основателям IT-стартапов

Новые визы для предпринимателей будут выдаваться с весны 2019 года, они заменят визы, которые выдавались только выпускникам вузов.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Британия с весны 2019 года начнет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Отмечается, что Мэй встретится с около 180 руководителями и представителями наиболее динамично развивающихся технологических компаний и стартапов и расскажет им о возможностях ведения бизнеса в Британии, в том числе после выхода страны из Евросоюза.

Новые визы (Start-Up Visa) заменят визы, которые выдавались только выпускникам вузов. Возможность их получения будет распространяться и на тех, кто играет значительную роль в поддержке кандидатов на получение такой визы.