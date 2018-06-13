Британия начнет выдавать спецвизы основателям IT-стартапов

Рекомендуем
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Британия с весны 2019 года начнет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.
Отмечается, что Мэй встретится с около 180 руководителями и представителями наиболее динамично развивающихся технологических компаний и стартапов и расскажет им о возможностях ведения бизнеса в Британии, в том числе после выхода страны из Евросоюза.
Новые визы (Start-Up Visa) заменят визы, которые выдавались только выпускникам вузов. Возможность их получения будет распространяться и на тех, кто играет значительную роль в поддержке кандидатов на получение такой визы.
Рустам Минниханов в Москве провел ряд встреч в федеральных структурах.
Свои поздравления с наступающим праздником также направили другие представители духовенства разных стран.
Конкурс молодых специалистов «А ну-ка, доктора!» проводится с 1987 года и уже стал традицией.
Ожидается, что посещаемость клубов увеличится.
В программе соревнований четыре разноплановые дистанции: 1 км, 3 км, 10 км, 21.1 км, а также детский забег на 600 м.
На обновленной территории разместятся несколько площадок с различной тематикой.
Пострадавшим от пожара предпринимателям перенесут часть платежей по кредитам.
Спектакль расскажет зрителю о вечных темах – человечности, жизни и любви.
Обновление клуба состоялось благодаря республиканской программе капитального ремонта подростковых клубов.
В лагере «Гвардеец» ученики кадетских школ РТ будут жить на территории военного гарнизона, общаться с боевыми офицерами и посещать экскурсии.
ДТП произошло сегодня днем на Танковом кольце.
В Госсовете РТ рассмотрели вопрос о развитии воспитания обучающихся.
ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей произошло во вторник, 12 июня, на въезде в Заинск со стороны Альметьевска.
В среднем туристы заплатили за авиабилеты в обе стороны 9 тыс. 124 рубля.
Алексей Фокеев известен тем, что второй год подряд ему выпадает честь выносить 9 мая на Красную площадь Знамя Победы.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Замминистра образования и науки РТ пообещала изучить статистику о сокращении учителей татарского языка в детских садах и школах.
13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти