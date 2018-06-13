В Татарстане сохранят льготы по налогу на имущество отдельных компаний

Комитет ГС РТ поддержал продление льготы по налогу на имущество для производителей моторных масел, технопарков и садоводов.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Государственному Совету Татарстана предложили продлить действия налоговых преференций по налогу на имущество организаций отдельным категориям налогоплательщиков, действие которых утрачивает силу с 1 января 2019 года. Соответствующий проект закона РТ – «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона РТ "О налоге на имущество организаций"» – рассмотрели сегодня депутаты на заседании Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам.

Заместитель министра финансов республики Данил Волков сообщил, что до 1 января 2020 года предлагается продлить действие пониженных ставок для организаций, производящих полиальфаолефины и на их основе синтетические, полусинтетические моторные масла (пониженная ставка в размере 0,1 процента); технопарков (индустриальных парков), инновационно-технологических центров (пониженная ставка 0,5 процента); научно-исследовательских, конструкторских учреждений, опытных и опытно-экспериментальных предприятий (пониженная ставка 1,1 процента).

Также законопроектом предлагается продлить действие пониженной налоговой ставки в размере 0,1 процента в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физической культуры и спорта. Документом, по словам замминистра, предусмотрено и продление льготы садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Учитывая социальный характер указанных льгот, предлагается установить их до 1 января 2022 года.

Отвечая на вопросы депутатов, Данил Волков сообщил, что в республике не продлеваются льготы по налогу на имущество управляющих компаний особых экономических зон, объекты аэродромной инфраструктуры и имущество организаций, занимающихся добычей нефти.

Комитет ГС РТ законопроект поддержал. В первом и третьем чтениях документ будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента республики.



