Госдума продлила весеннюю сессию до 29 июля

Продление сессии позволит синхронизировать работу Госдумы и деятельность Кабмина.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Государственная Дума продлила весеннюю сессию до 29 июля, сообщает ТАСС.

Проект постановления о продлении весенней сессии нижней палаты на одну неделю был принят в ходе пленарного заседания в среду.

«Предлагается предусмотреть, что вместо региональной недели с 23 по 29 июля 2018 года будут проводиться пленарные заседания Госдумы, заседания Совета Думы, работа комитетов, комиссий и фракций», — говорится в сопроводительных документах.

Продление весенней сессии поможет синхронизировать работу Госдумы с деятельностью Кабинета Министров, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.