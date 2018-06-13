Госдума продлила весеннюю сессию до 29 июля

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Государственная Дума продлила весеннюю сессию до 29 июля, сообщает ТАСС.
Проект постановления о продлении весенней сессии нижней палаты на одну неделю был принят в ходе пленарного заседания в среду.
«Предлагается предусмотреть, что вместо региональной недели с 23 по 29 июля 2018 года будут проводиться пленарные заседания Госдумы, заседания Совета Думы, работа комитетов, комиссий и фракций», — говорится в сопроводительных документах.
Продление весенней сессии поможет синхронизировать работу Госдумы с деятельностью Кабинета Министров, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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