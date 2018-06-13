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Татар-информ

13 июня 2018, 14:10

Общество

Депутаты комитета Госсовета РТ поддержали концепцию нового генплана Казани

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Председатель комитета парламента Марат Галеев попросил главного архитектора города при работе над генпланом информировать общественность.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты поддержали концепцию нового генерального плана Казани. Такое решение было принято сегодня на совместном заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы «Обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

По словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, основные отличия градостроительной политики от 2007-2008-х годов – переориентация на развитие и благоустройство территорий города в существующих границах. «Предыдущий генплан практически увеличил размер города в полтора раза – на 18 тыс. кв. км», – пояснила она.

В новом генплане делается упор на развитие общественных, культурных и представительных функций центра, отметила докладчик.

«У нас появляются новые приоритеты, которые заключаются в воссоздании и сохранении исторического своеобразия города. Мы по-другому сейчас смотрим на промышленные территории. Во главу угла ставим не просто вынос всей промышленности за пределы центра, как одно время предполагалось, считаем, что необходимо модернизировать производственные предприятия, оставлять в границах города, потому что они являются местом труда, дают налоги», – уточнила Прокофьева.

Она добавила, что важной категорий становится развитие и обустройство общественных пространств. «Мы хотели сделать важный упор на обеспечение комфортной среды для жизни горожан. У нас есть конкретный механизм, который изложили в генплане. Это – ограничение, в том числе уплотнение существующей застройки», – сказала главный архитектор.

Она заметила, что в генплане отражена концепция обеспечения транспортной доступности, при этом ориентация идет на общественный транспорт.

«Считаем важным гармоничное и сбалансированное развитие всех районов города, которые одинаково должны быть обеспечены всеми благами цивилизации. Мой любимый слоган: “У нас не должно быть окраин”. Это значит, что все территории города должны быть обеспечены в одинаковой степени социальными объектами, дорожной инфраструктурой, зелеными зонами», – подчеркнула докладчик.

Весь город условно разделяется на два участка: территории, которые подлежат сохранению (около 10 тыс. га), и территории, которые подлежат развитию, сообщила Прокофьева. «На первых территориях практически ограничивается новое строительство. То есть оно не должно превышать определенных параметров, – рассказала она. – Новый генплан Казани определяет количество всех социальных объектов с расчетом нового населения – к концу 2035 года примерно 1,5 млн человек».

Главный архитектор проинформировала, что в генплане имеется раздел «Разработка природно-рекреационного каркаса». «Карта природно-рекреационного каркаса – это продукт тщательнейшей разработки и анализа существующего природного потенциала города. Это – инновационный продукт, первый в России, когда мы создали такую карту, где абсолютно каждый зеленый участок в Казани инвентаризирован. Будут координаты всех этих участков. И фактически строительства в зеленых зонах у нас не будет», – заявила она.

Прокофьева отметила, что будет достаточно большое количество застроек на ранее присоединенных к Казани территориях. «Когда мы учли все зеленые участки и ограничили строительство, мы получили плюс 12 процентов зеленых насаждений по сравнению с прошлым генеральным планом. Новый генеральный план становится электронным и частью общей базы электронных данных по городу Казани. Думаю, что это решит многие проблемы, – заключила она. – В генплане есть большой раздел по инженерной инфраструктуре. Информация будет открытой».

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев напомнил, что новый генплан Казани разработан в соответствии с принципами Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Они направлены, в первую очередь, на повышение качества жизни населения.

По мнению председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марата Галеева, ранее генплану не уделялось такое пристальное внимание. «Проделана огромная работа. Но необходимо добавить концепцию исторического центра. Весьма ответственная часть. Просьба держать общественность в курсе», – попросил он главного архитектора. 

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