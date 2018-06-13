(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани мужчина ранил возлюбленную ножом за оскорбление его «мужского достоинства», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Инцидент произошел в Ново-Савиновском районе Казани в конце марта. 49-летний неоднократно судимый житель Иркутской области вместе с подругой устроили застолье. Во время пьяных посиделок девушка нелестно высказалась о мужской состоятельности сожителя. Оскорбленный мужчина схватил со стола нож и ударил им в грудь возлюбленной.
После нападения рецидивист сам вызвал для пострадавшей скорую помощь.
Мужчину задержали. Свою вину он признал полностью. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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