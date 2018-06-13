Главное
Стала известна программа пребывания Президента Казахстана в Казани

Татар-информ

13 июня 2018, 13:31

Происшествия

В Казани мужчина ранил возлюбленную ножом за оскорбление его «мужского достоинства»

Рекомендуем

В момент совершения преступления 49-летний рецидивист был пьян.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани мужчина ранил возлюбленную ножом за оскорбление его «мужского достоинства», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел в Ново-Савиновском районе Казани в конце марта. 49-летний неоднократно судимый житель Иркутской области вместе с подругой устроили застолье. Во время пьяных посиделок девушка нелестно высказалась о мужской состоятельности сожителя. Оскорбленный мужчина схватил со стола нож и ударил им в грудь возлюбленной.

После нападения рецидивист сам вызвал для пострадавшей скорую помощь.

Мужчину задержали. Свою вину он признал полностью. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
 

Следующая новость

На видео попала авария, в которой автомобиль «Рено» насмерть сбил женщину в Казани
Новости дня
14:38
В Горкинско-Ометьевском лесу под открытым небом пройдет серия кинопоказов о спорте

С 29 июня по 13 июля казанцам и гостям ЧМ по футболу, матчи которого примет столица Татарстана, покажут шесть фильмов.

14:24
В Менделеевске представили интерактивное новшество «Страна великих людей»

Колонну возглавил глава района Валерий Чершинцев.

14:16
Станислав Говорухин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
14:12
Главного тренера сборной Испании по футболу уволили за день до начала ЧМ-2018
14:10
Депутаты комитета Госсовета РТ поддержали концепцию нового генплана Казани

Председатель комитета парламента Марат Галеев попросил главного архитектора города при работе над генпланом информировать общественность.

14:04
Татарстан присоединится ко Всемирному дню донора крови

Чаще в республике кровь сдают мужчины – 70 процентов от общего количества доноров РТ.

13:56
В Татарстане сохранят льготы по налогу на имущество отдельных компаний
13:42
Актрисы челнинского театра получили награды «За лучшую женскую роль»

Актрисы театра «Мастеровые» удостоились призов фестиваля театров малых городов России в Новороссийске.

13:32
Представитель Говорухина опровергла сообщения о смерти режиссера
13:31
В Казани мужчина ранил возлюбленную ножом за оскорбление его «мужского достоинства»

В момент совершения преступления 49-летний рецидивист был пьян.

13:28
В РТ продлят налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2019 год

Замминистра финансов Данил Волков отметил, что продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку предпринимательства в РТ.

13:12
1001 удовольствие обещают в Казани гостям ЧМ-2018

Государственный комитет РТ по туризму планирует продемонстрировать гостям туристический потенциал республики.

12:50
Законопроект о повышении пенсионного возраста внесут в Госдуму 14 июня
12:36
В Казани откроются временные консульские пункты Австралии и Франции

Представительство МИД РФ в Казани готово оказать всю необходимую помощь коллегам из других государств.

12:30
Представители Генерального консульства Франции будут работать в здании «Альянс Франсез – Казань»

Сотрудники культурно-просветительской общественной организации оказывают адресную помощь французским болельщикам и иностранным СМИ.

12:30
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови

Новая серия «Анализ крови» из мультипликационного сериала «Фиксики» опубликована 8 июня на официальном канале fixiki в YouTube.

12:14
Третья часть «Мстителей» преодолела рубеж в 2 млрд долларов
12:12
Стала известна программа пребывания Президента Казахстана в Казани

Нурсултан Назарбаев планирует встретиться с Рустамом Миннихановым и Минтимером Шаймиевым.

12:11
Следственный комитет начал проверку гибели 5-летнего ребенка, утонувшего в машине в Татарстане

Трагедия произошла на берегу Волги на полуострове Щурячий под Казанью.

12:10
Клиентам ВТБ доступны новые функции в мобильном приложении ВТБ-Онлайн
12:08
ЦБ: Россияне стали больше тратить
11:54
В санитарно-экологическом двухмесячнике приняли участие более 1 млн татарстанцев

В наведении порядка задействовали 13 тыс. единиц техники.

11:38
Республиканский Центр крови: Дефицита крови в Татарстане не бывает

Ежегодно в республике заготавливается более 50 тонн крови.

11:34
Минэкологии РТ решило 92 процента жалоб из общественной приемной

За два месяца в общественную экологическую приемную поступило 2 тыс. 324 обращения о фактах природоохранных нарушений.

11:30
Глава Росстандарта: Татарстан — среди лидеров национальной системы сертификации

Татарстан имеет большой потенциал для задействования системы для нужд бизнеса и для контроля качества закупок, отметил Алексей Абрамов.

События

13 июняГузель Яхина: Не хочу идти под ручку с Зулейхой всю жизнь

13 июняВыживет ли татарский театр без дзуйхицу: размышления об итогах форума «Науруз»

13 июняUMMA-LAND: Какие подарки дарят на Ураза-байрам в Казани и других городах России

12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет

12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского

11 июняЗвенящий бюстгальтер, или Бдительность прежде всего – все о скандале на ЕГЭ в Нижнекамске

11 июня«Мергасовский дом»: ветхий Дом мечты или Отель «Удовольствие» для ночи любви